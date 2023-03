Atalanta, un talentino di 13 anni arriva dalla Sicilia

La distanza che separa Modica da Bergamo è di circa 1500 chilometri, per la precisione 1491. E' proprio nel paese siciliano che Rosario Buscema è nato e cresciuto prima di attirare le mire dell'Atalanta, che l'ha voluto per il Torneo Annovazzi. Per chi non lo conoscesse è un evento di carattere nazionale che l'Enotria - storica società milanese e centro di formazione dell'Inter - organizza da ben 43 anni.