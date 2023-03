Atalanta, Ruggeri: “Dispiace per pari con l’Udinese. Testa al Napoli”

Un punto dopo lo 0-0 di Bergamo che lascia l'amaro in bocca agli uomini di Gasperini: "Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita sotto tanti aspetti. Sia a livello di gioco sia in difesa, ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla. L'approccio è stato giusto fin dal primo minuto. Abbiamo giocato con la cattiveria necessaria per provare a prenderci i tre punti ma non ce l'abbiamo fatta anche grazie ad una ottima Udinese. È mancato solo il gol e l'Udinese ci ha messo del suo per impedirci di realizzarlo".