Atalanta-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 20:45 per la sfida di Serie A.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Sampdoria si giocherà oggi, sabato 28 gennaio 2023 alle ore 20:45. Sfida molto importante sia per le ambizioni dei padroni di casa che cercano di scalare posizioni utili in classifica in tema Europa, sia per gli ospiti che hanno necessità vitale di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Atalanta-Sampdoria, le ultime La formazione della Dea di Gasperini ritrova Koopmeiners dopo la squalifica. L'olandese torna a centrocampo con De Roon. Possibile tridente offensivo con Boga, Lookman e Hojlund in avanti. Nella Sampdoria, 3-4-1-2 con Stankovic che dovrebbe schierare Djuricic sulla trequarti a sostegno di Gabbiadini e Lammers. In difesa Amione, Nuytinck e Murru davanti ad Audero.

Probabili formazioni e dove vederla — Atalanta-Sampdoria si giocherà come detto oggi sabato 28 gennaio 2023 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN: servirà scaricare l'app su smart tv compatibili, o su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure ricorrendo a dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida di Bergamo tra le due squadre di Serie A verrà trasmessa anche da Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

La gara odierna potrà essere vista naturalmente in streaming sempre con DAZN e Sky Go ma anche con l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.