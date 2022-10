Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la decima giornata del campionato di Serie A.

Atalanta-Sassuolo si gioca oggi, sabato 15 ottobre 2022 alle ore 20:45 per la decima giornata di Serie A. Grande sfida in quel di Bergamo con la Dea seconda in classifica che spera di portare a casa tre punti e rimettersi, momentaneamente in attesa del Napoli, al comando. Neroverdi di Dionisi carichi e motivati, invece, per impedire tutto questo e fare bottino pieno.

Atalanta-Sassuolo, le ultime

Atalanta, come detto, seconda in classifica e desiderosa di tornare in cima almeno per una notte. Dopo il pareggio contro l'Udinese si va a caccia di nuovo dei tre punti. Gasperini punterà con ogni probabilità su Muriel e Lookman dall'inizio. Sassuolo che arriva alla sfida dopo il k.o. contro l'Inter ma con il sorriso dell'aver ritrovato dopo i rispettivi infortuni Berardi e Traorè che potrebbero essere della gara, o per lo meno ospiti in panchina.

Probabili formazioni e dove vederla

Atalanta-Sassuolo si disputerà come anticipato questa sera, sabato 15 ottobre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

La sfida tra le due formazioni verrà trasmessa in diretta tv su DAZN. La relativa app si può scaricare su smart tv compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match della Dea contro i neroverdi sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). I clienti potranno seguire la partita in diretta streaming scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook. Lo stesso potranno farlo gli abbonati Sky, appoggiandosi però al servizio Sky Go. Ci sarà anche l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Muriel.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide.