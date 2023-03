Atalanta, Scalvini guarda avanti: “Napoli fortissimo. Ecco a cosa possiamo ambire”

Il calciatore ha ammesso che la forza degli azzurri sia stata evidente ma, allo stesso tempo, ha visto la Dea giocare una buona gara, utile anche in chiave futura per le prossime sfide: "Abbiamo dato il 100%, la nostra prestazione l’abbiamo fatta", ha detto Scalvini. Poi parlando del Napoli: "Loro sono una squadra fortissima e infatti sono primi in classifica. Noi dobbiamo tenere presente la prestazione e partendo da questa lavorare ancora di più e migliorare".