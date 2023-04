Atalanta, Scalvini: “Sto benissimo qui. Mercato? Non ci penso. Magari un giorno…”

Il presente si chiama Atalanta e Giorgio Scalvini lo dice apertamente. Ma in futuro le cose potrebbero cambiare anche se ora lui non ci pensa.

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il talento dell' Atalanta Giorgio Scalvini . Il difensore e, all'occorrenza, centrocampista, ha spiegato il suo momento positivo con una grande costanza trovata in questa ultima stagione sotto la guida di mister Gasperini .

"Gasperini ha detto che la mia personalità non si compra al mercato? La personalità fa parte del carattere. Quello che migliora è la confidenza con certe giocate, la responsabilità in certi momenti, certi comportamenti. Gasperini e Mancini mi hanno detto che sono molto giovane, ma che mi tratteranno come un calciatore di 30 anni".