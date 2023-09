Atalanta supera il Cagliari, colpo esterno della Fiorentina a Udine

Quinta giornata con il sorriso per l'Atalanta e la Fiorentina che vincono le rispettive gare con il medesimo risultato. Al Gewiss Stadium l'Atalanta torna al successo in campionato, vincendo 2-0 contro il Cagliari. De Ketelaere e Shomurodov vanno vicini al gol in avvio, prima della mezz'ora Lookman prende la traversa e Zappacosta il palo esterno nella stessa azione. Al 33' il nigeriano trova il vantaggio. A un quarto d'ora dal termine Pasalic mette il punto esclamativo con la rete del raddoppio. La Fiorentina vince a Udine, grazie ai gol di Martinez Quarta nel primo tempo su grande assist di Bonaventura, lui stesso autore del gol del raddoppio nel recupero del secondo tempo. Numerose e anche clamorose le occasioni per l'Udinese (8 tiri in porta contro 2, ma entrambi decisivi), che ha trovato sempre un grande Terracciano.