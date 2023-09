Atalanta, Toloi: “Campionato lascia qualche delusione ma riscatto in Europa”

Rafael Toloi , difensore italo brasiliano dell’Atalanta, è stato intervistato da LeoVegas.News a poche ore dalla prima partita stagionale in Europa League. Il capitano atalantino ha raccontato al brand Digital Content Partner della Dea le sue personali sensazioni riguardo l’esordio nella competizione continentale: la gara contro i polacchi del Rakow Czestochowa. Nell’ultimo match di campionato i nerazzurri hanno subito una battuta di arresto contro la Fiorentina, è fondamentale quindi risollevarsi subito: “Non siamo molto soddisfatti del nostro inizio di campionato però ora inizia una competizione molto importante per noi. Dobbiamo iniziare bene già dalla prima in casa, quindi stiamo pensando solo a questa partita” ha dichiarato Toloi.

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio della delicata sfida di Europa League di scena in un Gewiss Stadium gremito di tifosi nerazzurri, che con la loro passione cercheranno di caricare i calciatori in campo: “Ci fanno sentire sempre il loro calore e sono sicuro che oggi non sarà diverso. Anche per loro questa gara ha un grande prestigio: si tratta di un match internazionale e vogliamo fare bene per noi e per tutti gli atalantini” ha affermato il capitano nerazzurro. Toloi ha confidato inoltre quali sono i dettagli a cui bisognerà prestare molta attenzione per riuscire a vincere la partita: “Giocare con qualità e difendere bene. Loro sono una squadra impostata con difesa a tre come noi. Quindi dobbiamo essere bravi dal punto di vista tecnico e stare attenti a non prendere le ripartenze. Sarà importante giocare con fiducia e fare gol”.