Atalanta-Torino, le probabili formazioni e dove vederla

Atalanta-Torino è in programma, come anticipato, per oggi giovedì 1 settembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45. La gara valida per la quarta giornata di Serie A potrà essere vista in diretta e in esclusiva su scaricando l'app DAZN su smart tv compatibile o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation. Sarà possibile scaricarla anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.