Atalanta, Zapata: “Che fatica la preparazione ma vogliamo essere protagonisti”

Intervistato dai canali ufficiali dell' Atalanta , il centravanti Duvan Zapata ha avuto modo di parlare della fase di preparazione per la stagione che sta per iniziare ma anche degli obiettivi della squadra che quest'anno non avrà impegni europei.

Il colombiano ha detto: "La preparazione sta andando molto bene, si fa tanta fatica come è giusto che sia. Quanta fatica da 1 a 10? 12 (ride ndr). Almeno io", le parole di Zapata . "Questa preparazione serve per ritornare ad essere protagonisti che è quello che vogliamo".

Poi ancora a livello personale: "Cercherò di evitare il più possibile gli infortuni. So che la preparazione non è ancora finita e non mi sento ancora benissimo, presto lo sarò però (ride ndr)". Infine un messaggio ai tifosi sempre molto vicini alla squadra: "Per noi il pubblico è molto importante, che ci hanno sempre sostenuto. Mancano due settimane all’inizio, ma vogliamo farci trovare pronti”. "Mondiali? Per la prima volta il campionato parte e poi si fermerà prima del solito. Ricordo il 2019 quando senza Europa avevamo fatto la storia giocando solo campionato e Coppa Italia. Puntiamo a fare così quest’anno".