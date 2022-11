Atalanta, Zapata: “La settimana di allenamenti con Gasp è tosta. I primi 3 giorni…”

Le parole del centravanti della Dea tra presente e futuro.

Redazione ITASportPress

Intervista a DAZN per l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata che nel forma 1vs1 ha parlato del suo momento personale, di ritorno da qualche problema fisico, ma anche della crescita della Dea.

Sulla squadra: "Tutte le stagioni sono diverse. E' evidente che questa Atalanta di oggi è un'altra squadra rispetto a quelle che abbiamo avuto in passato. Quando magari cambi i pezzi, alcuni dei miei ex compagni sono andati via e ne sono arrivati di nuovi e ovviamente le caratteristiche non sono proprio uguali. Questo incide sulla maniera di giocare. Lo dico per quello", ha detto Zapata.

Sulla fama degli allenamenti durissimi in casa nerazzurra: "Ho l'esperienza per dire che quando arrivi qui i primi mesi non sono facili, si fa molta fatica perché magari non si è abituati ad allenarsi sempre con ritmi altissimi, si fa fatica e magari se non capisci certi concetti del mister fai ancora più fatica e se non sai la lingua ne fai anche di più. Però, al di là di questo, Lookman sta facendo bene, è evidente. Anche Hojlund sta iniziando a fare bene, a imparare i concetti che chiede Gasperini. Quelli che ci sono già da un bel po'? Maehle atleticamente è fortissimo! Anche lui penso che comunque abbia ancora tanto margine di crescita".

Ancora sugli allenamenti e Gasperini: "Qua quando si inizia la settimana i primi tre giorni sono tosti. Ora che non giochiamo le coppe ma solo nel weekend abbiamo tempo per lavorare, i primi tre giorni sono davvero tosti. Magari hai il giorno libero dopo la partita, ma sai che alla ripresa devi essere pronto perché ti aspetta un allenamento tosto. E se non hai giocato la partita o hai giocato pochi minuti ancora di più".

Sul futuro: "Prima era più indeciso, lo sono ancora ma ho le idee più chiare perché più maturo. Sogno di fare il direttore sportivo. Come giocatore mi vedo ancora all'Atalanta".