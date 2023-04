Atalanta, Zapata: “Voglio tornare in Champions. Mio gol? Bello per tre punti pesanti”

Il calciatore dell’Atalanta Duvan Zapata, decisivo stasera con un gran gol nel finale, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria esterna sul campo del Torino: "Mi dicono che sono tornato, ma io non sono mai andato via. Purtroppo ci sono alti e bassi ma adesso ho trovato la continuità e mi sento ancora meglio di prima. Contro un buon Torino oggi non era facile ma abbiamo fatto un'ottima partita e ottenuti una grandissima vittoria. Io vivo per il gol e sono contento che ho ritrovato la strada giusta per esultare. Ma sono ancora più felice perchè il mio gol è valso la conquista di tre punti pesanti che ci fanno salire in classifica. Adesso pensiamo allo Spezia che ospiteremo e ritengo sia un avversario tosto. Non dobbiamo alzare il piede dall'acceleratore perchè voglio la Champions League come tutti e questa vittoria ha dato un segnale forte agli avversari. Dopo lo Spezia avremo sempre in casa la Juventus e dobbiamo fare due grandi partite".