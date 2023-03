Atalanta, Zappacosta: “Infortuni fanno parte del gioco. Sull’Europa…”

Intervista al Corriere dello Sport per Davide Zappacosta , esterno dell' Atalanta , che ha avuto modo di parlare della stagione della Dea ma non solo.

A livello personale, il calciatore ha spiegato, specie sui tanti infortuni in cui spesso lui incorre e in generale le problematiche degli atleti: "Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco. Sono stati mesi complicati, ma ringrazio il dottor Del Vescovo e tutti i ragazzi: poco citati, ma sono sempre vicini a noi. Ora mi sento bene e penso al futuro in maniera positiva".