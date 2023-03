Audero, messaggio alla Sampdoria dopo intervento alla spalla: “Non vedo l’ora…”

Una perdita importante per la Sampdoria in questo finale di stagione. Parliamo dell'infortunio di Emil Audero , portiere e capitano della squadra blucerchiata. Il giocatore si era fatto male alla spalla destra ed era stato costretto all'intervento chirurgico.

Nella notte, lo stesso estremo difensore ha comunicato di essere stato operato e che il tutto pare essere andato bene. Nelle sue stories su Instagram, Audero ha, infatti, scritto: "L’operazione alla spalla effettuata ieri sera è andata in modo ottimale e da oggi è iniziato il periodo riabilitativo. Ringrazio il prof Porcellini e il suo staff per l’intervento".

Nel finale di messaggio che lo ritrae in una foto con mano alzata, il giocatore ha ribadito quale sia la sua volontà: "Non vedo l’ora di guarire per poter rientrare in campo".