Autorete di Ibanez poi pareggia Dybala: Lecce-Roma è 1-1

E' finito in parità il match giocato allo stadio Via del Mare tra il Lecce e la Roma. Un 1-1 maturato nel primo tempo. In avvio autorete di Ibanez che devia il colpo di testa di Baschirotto, rimedia Dybala su rigore dopo il tocco col braccio di Strefezza. Strepitoso Falcone su El Shaarawy e due volte su Abraham. Spazio nel finale a Wijnaldum a distanza di 6 mesi. Pareggio che accontenta più il Lecce che la Roma che frena la rincorsa per un piazzamento in zona Champions. La squadra di Mourinho raggiunge il Milan con 41 punti.