Bagni: “Non vedo difetti nel Napoli, squadra che conduce le partite”

«Sì, molto per la classifica e per il gioco, per la coesione della squadra. Anch’io facevo parte del 99 per cento dei napoletani preoccupati dopo tutte quelle cessioni, era impossibile ipotizzare una partenza del genere, cambiando gli artisti in campo. Tutti si sono inseriti velocemente, la squadra è libera e leggera, spensierata ma attenta, non diventa mai superficiale. I nuovi che sono titolari sono in realtà due, Kim e Kvara, però poi vedi che Raspadori è decisivo, il Cholito decisivo. Sono tutti pronti, chi è titolare e chi entra dopo».

«In genere conduce le partite, a Milano meno perché il Milan ha giocato una gara strepitosa, ma nelle altre è stato così. Se si guardano anche i quattro punti in meno rispetto all’anno scorso, questi hanno più valore. E poi le favorite, tranne il Milan, sono in difficoltà. Ma in tutte le nove gare, Champions inclusa, chi ha avuto il rendimento migliore come stabilità e risultati è stato il Napoli. Non vedo difetti in questa squadra, anche nelle difficoltà è stata coesa, vedi appunto a San Siro. E poi non si è solo difesa, ha cercato di ripartire. Io e tutti i napoletani siamo felicemente meravigliati. Il malumore di agosto in città è sparito. Siamo convinti che resterà in alto».