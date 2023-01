Barzagli: “Dybala rimpianto Juventus? Ha fatto bene ad andare via”

Le parole dell'ex difensore.

Due gol, uno per tempo, contro la Fiorentina. Stiamo parlando di Paulo Dybala, che ieri è andato in doppia cifra nel totale delle reti in maglia Roma (10 di cui 7 in campionato). L'attaccante, dopo essere tornato dal Mondiale vinto con l'Argnetina, continua a regalare gioie ai tifosi giallorossi che hanno ammirato anche la crescente intesa con Abraham, autore dei due assist nell'ultimo match di campionato.

Ma se da una parte, la tifoseria della Roma si gode e si coccola il campione del mondo in carica, c'è chi lo rimpiange. Di chi stiamo parlando? Ovviamente dei sostenitori della Juventus che non possono non guardare con nostalgia al fuoriclasse Albiceleste, specie nel weekend che ha visto la Vecchia Signora perdere 5-1 contro il Napoli.

In tale ottica vanno letti i tanti commenti arrivati via social che fanno riferimento ad una frase dello storico ex difensore bianconero Andrea Barzagli. L'ex giocatore, infatti, a DAZN, commentando la prova di Dybala in campionato ha detto: "Dybala ha fatto bene a lasciare la Juve, si è rigenerato".

Una dichiarazione che, come detto, ha generato grande discussione via social con tantissimi utenti che si sono trovati favorevoli alle sue parole.