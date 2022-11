Barzagli: “Juventus-Inter? Nessuna favorita. Il duello chiave sarà…”

Ospite di DAZN, Andrea Barzagli si è espresso così sulla Juventus in vista della gara con l'Inter del weekend valida per la 13^ giornata di Serie A. Per l'ex difensore bianconero non ci saranno favorite e la sfida si deciderà in mezzo al campo.

CASA JUVE - A proposito dei bianconeri, l'ex difensore ha parlato dei giovani Miretti e Fagioli: "Hanno bisogno di giocare per sentirsi dentro il gruppo, quando hai pochi minuti a disposizione non è semplice. Ho conosciuto Fagioli, Miretti no, e devo dire che Nicolò ha un grande tecnica e sa giocare a calcio. Giocare nella Juventus a questa età non è semplice, è un peso. In questo momento, in cui le cose non vanno come ci aspettava, ci sono grandi aspettative. Vedere questi ragazzi fa tanto".