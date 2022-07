Barzagli sicuro: “Pogba e Di Maria spostano gli equilibri più di Lukaku”

Le parole dell'ex difensore bianconero.

Redazione ITASportPress

Intervista a Tuttosport per Andrea Barzagli. L'ex difensore ha parlato in modo particolare della Serie A e dei nuovi rinforzi delle big. Nello specifico l'ex centrale si è soffermato su Pogba e Di Maria per quanto riguarda la Juventus, e su Lukaku, in chiave Inter.

"Spostano di più Pogba e Di Maria perché sono due anche se Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A. Pogba e Di Maria faranno tornare la Juve grande", ha detto Barzagli.

E ancora sulla Juventus: "Pogba? Rivederlo in bianconero è bello e affascinante, anche per i tifosi. Torna dopo sei anni al Manchester United, è qualcosa in più per la squadra e tutto l'ambiente, porterà entusiasmo. Paul sa cosa vuol dire indossare questa maglia e cosa vuol dire vincere. Ha personalità, qualità, gol e assist.". Sulle difficoltà avute dal centrocampista a Manchester, Barzagli ha risposto così: "Ha patito il peso di dover dimostrare di valere 105 milioni, da fuori non si percepisce la pressione che deve sopportare un ragazzo, comunque giovane. Il giocatore però non si discute, è uno che sposta gli equilibri. Avrà gran voglia di rimettersi in pista e vincere".

Su Di Maria: "L'ho affrontato quando era al Real Madrid, ha una qualità incredibile. Sono curioso di vederlo nel campionato italiano. Il migliore della Serie A? Se non il migliore uno dei migliori, a 34 anni non sarà al massimo del suo livello fisico però ha esperienza, lo ha dimostrato anche in Italia-Argentina di poche settimane fa".