Baschirotto e Strefezza fanno risorgere il Lecce che passa a Cremona

Una vittoria voluta e conquistata dal Lecce che è passato sul terreno della Cremonese con i grigiorossi ancora a secco di successi. Match winner Baschirotto e Strefezza che hanno fatto risorgere i giallorossi dopo due ko consecutivi e quattro match senza vittorie. La squadra di Baroni passa 2-0 allo Zini e vola provvisoriamente a +10 sul terzultimo posto. Poche chance nel primo tempo: Colombo ci prova in avvio, Ciofani non spaventa Falcone. Nella ripresa pericolosi Vasquez e ancora Colombo, che spreca da pochi passi. La sblocca di testa Baschirotto su cross di Hjulmand, Sernicola sfiora il pareggio. Splendido il raddoppio di Strefezza. Cremonese da sogno in Coppa Italia, ma in campionato resta ultima senza successi.