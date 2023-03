Becao premia l’Udinese che passa a Empoli

Dopo un lungo momento difficile, l'Udinese si riscatta vincendo sul difficile campo di Empoli. Decisivo Becao al 54' di testa sugli sviluppi di un angolo. Un successo che mancava dalla trasferta di Marassi dello scorso gennaio e che riporta i bianconeri in corsa per un posto in Conference League. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i toscani dopo quelle contro Napoli e Monza: gli uomini di Zanetti restano a quota 28 con ancora un buon margine (+10) sulla zona retrocessione.