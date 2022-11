Benitez benedice il Napoli: “Scudetto? Con Spalletti si può”

"Ho sentito Spalletti? Sì, ma io sono molto rispettoso. Ha fatto bene contro il Liverpool anche. Abbiamo parlato un po'. Poi quando ho detto 'lo scudetto lo vincete?'. Lui ha detto 'ah, scaramanzia'. Quando non vinci lo scudetto da tanti anni la motivazione è più grande, devono restare compatti per essere più forti". E ancora: "Credo che Spalletti abbia l'intelligenza per gestire tutto e far stare tranquillo l'ambiente".