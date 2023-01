Benitez, il retroscena: la Salernitana lo ha contattato per la panchina ma…

L’allenatore spagnolo, 62 anni, uno dei più vincenti del calcio, sarebbe stato contattato ieri in mattinata per capire quanto potesse interessargli una nuova esperienza in Italia, dopo quelle già vissute alla guida di Inter e Napoli. La situazione è complicata, praticamente impossibile, perché il mister sarebbe già stato avvicinato nei giorni scorsi dai dirigenti del West Ham, che aspettano l’esito delle prossime gare per decidere il destino di David Moyes.