E' finita in parità la sfida del Mapei tra il Sassuolo e il Bologna. Un botta e risposta nel primo tempo con i gol di Berardi per i neroverdi e di Dominguez per i rossoblù. Il pareggio fa muovere la classifica a due squadre ormai appagate che non hanno obiettivi importanti da raggiungere in Serie A a quattro turni dalla fine.