Bergomi avvisa l’Inter: “Derby? Attenzione al Milan e ad un giocatore…”

Il parere dell'ex difensore nerazzurro in vista del match di Serie A.

Il weekend di Serie A che vedrà il big match tra Inter e Milan in campionato è ufficialmente iniziato. Sono già tantissimi i commenti e i pronostici in vista dell'appuntamento di San Siro. Anche l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha detto la sua.

In vista della sfida, l'ex giocatore ha parlato a Sky Sport sottolineando alcuni aspetti che potrebbero essere decisivi al fine del risulato finale.

"L’Inter parte favorita, ma non deve sottovalutare il Milan", ha precisato Bergomi . "Meglio dimenticare ciò che è successo in Supercoppa".

Attenzione poi anche ad un altro fattore: il caso Skriniar e la sua reazione sul campo. "Su Skriniar dico che sarà importante vedere come giocherà. Non ho dubbi sulla sua professionalità, ma attenzione all’aspetto emotivo che potrebbe condizionarlo", ha concluso l'ex giocatore.

A questo punto non resta che attendere le scelte dei due allenatori ma soprattutto vedere come se la caveranno le squadre in campo.