Bergomi consiglia l’Inter: “Ecco cosa manca alla squadra”

Debutto vincente sabato sera in campionato per l' Inter di Simone Inzaghi che, nonostante qualche difficoltà, è riuscita ad avere la meglio contro un buon Lecce. 1-2 il risultato finale con diversi commenti a proposito della prova. Uno di questi è arrivato dall'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi che a Sky Sport ha spiegato cosa serva alla formazione milanese.

"L’Inter ha iniziato come ha finito, giocava sempre questo tipo di calcio. È una squadra che ha bisogno di lavoro, abbiamo sempre sottolineato la qualità del gioco, ma in questo momento deve essere più paziente. Quando la partita si è sporcata, l’Inter è andata un po’ in difficoltà. Resta comunque una squadra forte, ma continuo a pensare che le manchi quell’uomo che crea la superiorità. Sul mercato devi fissare una linea temporale, non puoi andare oltre. Skriniar è un giocatore che crea identità come Barella, Bastoni e Lautaro", il commento dell'ex difensore.