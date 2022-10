Bergomi duro sull’Inter: “Non ha la rosa più forte. Ecco cosa manca”

Parla l'ex difensore nerazzurro sul momento difficile della squadra interista.

Redazione ITASportPress

Altra sconfitta in campionato per l'Inter e iniziano le critiche. Duro anche il commento di un noto sostenitore nerazzurro come Beppe Bergomi. L'ex difensore ha parlato negli studi di Sky a proposito di ciò che manca alla formazione di Inzaghi.

"Secondo me l'Inter è in crisi profonda, è mentalmente fragile", ha detto Bergomi. "Ci sono sempre imperfezioni che l'anno scorso non c'erano. Sono due anni che Capello e altri esperti ripetono che l'Inter ha la rosa più forte e io non credo sia così. L'Inter ha fatto delle scelte, non ha intercettato il cambiamento, manca il giocatore che salta l'uomo".

Il commento dell'ex difensore prosegue poi: "Se non hai l'entusiasmo e quella voglia, è difficile. Manca lo spirito, e se non hai quello spirito, vengono allargati i difetti. La manovra dell'Inter è abbastanza lenta, in uscita palla sbaglia tanto, passaggi in orizzontali sbagliati. L'Inter rifiuta l'1 contro 1 e spesso va in difficoltà. Ci sono atteggiamenti non da squadra, c'è nervosismo".