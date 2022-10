Bergomi: “Inter rinata? So che i giocatori si sono riuniti senza allenatore e…”

RITROVATA - "L'Inter ritrovata? Da quello che so io, i giocatori si sono parlati tra di loro. Senza allenatore e senza nessuno. Questa è la base per ripartire. Se questo incontro è stato voluto da qualcuno in particolare? Non lo so, non li conosco. Non so dire. Ho questa informazione e dico quello che so. Per l'Inter è troppo importante ritrovare questo spirito ed entusiasmo. Quante volte l'Inter ha avuto atteggiamenti non positivi in campo e ha perso prendendo tanti gol. Barella? Devi parlare con i giocatori che possono fare. Ora lo esalto perché determina la gara e trascina tutto il gruppo", ha detto Bergomi.