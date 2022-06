Bergomi: “Inter sarebbe ok per 10 anni se non vendesse questi 3 giocatori…”

Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha espresso la propria opinione in merito al mercato nerazzurro. Non solo i colpi in entrata che dovrebbero ormai essere cosa fatta di Lukaku e Dybala ma anche le potenziali uscite che, secondo l'ex giocatore, dovrebbero essere mirate e non andare a "colpire" giocatori che amano il club.

PARTENZE - "Ci sono determinati giocatori che hanno lo scudetto dell’Inter tatuato nel cuore", ha esordito Bergomi che poi ha fatto i nomi. "Gli Skriniar, i Barella, i Lautaro sono gente da non toccare, ti creano identità. L’Inter deve rimanere protagonista, per i prossimi 10-15 anni e non puoi vendere questo tipo di giocatori". Tra questi calciatori, come noto, è il difensore nerazzurro quello con i maggiori rumors di mercato. In particolare il Paris Saint-Germain sembrerebbe decisamente interessato a lui e sarebbe pronto a spendere cifre vicine ai 70 milioni di euro. Da capire come si comporterà l'Inter.