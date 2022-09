Bergomi preoccupato per l’Inter: “Non vorrei che scudetto perso abbia lasciato scorie”

Parla l'ex difensore nerazzurro sul momento della squadra interista.

Redazione ITASportPress

Intervista alCorriere della Sera per l'ex storico difensore di Nazionale e Inter Beppe Bergomi. L'attuale opinionista Sky ha avuto modo di parlare del momento del club nerazzurro di mister Inzaghi ammettendo una certa preoccupazione per la situazione.

"La squadra ha perso un esterno come Perisic e ha inserito Lukaku ma non ha più ritrovato l’entusiasmo e quell’identità forte che hanno permesso all’Inter di vincere lo scudetto, arrivare in finale di Europa League e conquistare un secondo posto. Anzi sono convinto che se non recupererà quelle caratteristiche i problemi aumenteranno. Non si possono incassare 9 gol in tre trasferte", ha detto Bergomi.

"Colpe di Inzaghi? A Coverciano mi hanno insegnato che una squadra in genere rispecchia le caratteristiche del suo allenatore. Detto questo, non lo metterei in discussione. La società di recente gli ha rinnovato il contratto, però è il momento delle scelte. Bisogna reagire, non subire".

"Il ritorno di Lukaku può risolvere i problemi? Guai a pensarlo. È vero che è un leader e offre più soluzioni offensive ma il suo rientro non è sufficiente se la squadra non ritrova quel fuoco che aveva".

Sui motivi di questa situazione problematica: "Non vorrei che il sorpasso del Milan nel campionato abbia lasciato scorie". Eppure in chiave Tricolore in questa stagione: "Penso sia ancora lunga. Milan e Napoli hanno qualcosa in più oggettivamente. Le vedo favorite ma a settembre nessuno è tagliato fuori dalla corsa. Nemmeno la Juve", ha concluso Bergomi.