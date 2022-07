Bergomi: “Vedo un’Inter migliorata. Ecco cosa servirebbe dal mercato”

L'analisi dell'ex difensore nerazzurro

Redazione ITASportPress

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha esaminato il mercato nerazzurro e ha inoltre parlato di alcuni aspetti tattici della squadra di Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:

INTER MIGLIORATA - "Se resta così, l’Inter è competitiva al massimo livello. Non entro nelle questioni finanziarie, io ragiono da un punto di vista tecnico - precisa lo Zio -. E l’Inter con Skriniar, De Vrij e Bastoni ha mostrato di avere un equilibrio perfetto in fase difensiva, non toccarlo sarebbe un valore aggiunto. Ma in assoluto, vedo un’Inter migliorata, con un solo punto da verificare: la fascia sinistra".

GOSENS - "L’Inter dovrà abituarsi a non avere più Perisic, un calciatore che era in grado di creare la superiorità numerica anche individualmente. Gosens è un altro tipo di giocatore. Che crea tanto, che arriva in porta, fa assist, ma va per forza di cose andrà cercato in maniera differente. Ecco, se proprio dovessi chiedere qualcosa ancora al mercato, lo cercherei in fascia, abbinando a Gosens un giocatore da uno contro uno. E magari arretrando Darmian nei tre di difesa, come abbiamo visto anche nelle ultime amichevoli. Al netto di questo, l’Inter è cresciuta ovunque".