Berlusconi cuore Monza: ecco come seguirà la partita contro l’Inter

Nonostante il momento non facilissimo in ospedale, Silvio Berlusconi non rinuncia a seguire la gara del suo Monza contro l'Inter.

Appuntamento, per chi potrà, a San Siro questa sera alle 20:45 per Inter-Monza . Per chi, invece, non riuscirà ad essere allo stadio ci si può organizzare. Ed è esattamente questo quello che farà, per ovvie ragioni, anche Silvio Berlusconi .

Dopo lo spavento per le sue condizioni di salute, il Cavaliere, ancora in ospedale, al San Raffaele, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sfida del Meazza tra i nerazzurri e la sua squadra. Ecco perché, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, esattamente come sabato scorso per la sfida di Udine, anche stasera Berlusconiguarderà la gara contro l’Inter in tv. Dalla terapia intensiva dell'ospedale, dove è ricoverato da undici giorni a causa di una grave infezione polmonare dovuta ad una leucemia mielomonicitica cronica, il presidente non mancherà di far sentire la vicinanza al suo club.