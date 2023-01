Berlusconi e la battuta sul pullman per il Monza: “100 telefonate…”

Il Monza ha sconfitto la Juventus per 2-0 nell'ultimo turno di campionato e per questo non poteva che tornare al centro dell'attenzione una vecchia promessa del patron Silvio Berlusconi che aveva suscitato tanto clamore solamente poche settimane fa. L'ex Premier aveva affermato che, in caso di successo del club brianzolo contro una big avrebbe procurato un "pullman di tr**e".