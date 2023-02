Berlusconi: “Milan nel cuore. L’ho resa la squadra più forte del mondo”

Il patron dei brianzoli, in vista del match di Serie A contro i rossoneri, ha parlato a Sky Sport confidando tutte le sue emozioni: "Per tutta la mia vita ho fatto sogni che a tutti sembravano irrealizzabili. Quando ho preso il Milan volevo che il Milan diventasse la squadra più forte del mondo e ci sono riuscito. Ho vinto tutto. Del 94' ho un ricordo forte. Ero a Roma per chiedere la fiducia al Governo e quindi non sono riuscito a vedere la finale di Atene. Ho chiamato Galliani a fine partita e mi ha detto che avevamo vinto 4-0. Comunque inanellando tutto quello che abbiamo vinto, ancora un po’ di orgoglio lo sento dentro".