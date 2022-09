Berlusconi: “Monza una scommessa ma io sono milanista dalla nascita”

Intervenuto a Casa Italia su Sky Tg 24, il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha parlato della squadra brianzola e del Milan. "Felice per la prima vittoria di ieri del Monza ma rivendico la mia fede rossonera. Io sono un milanista sin da bambino e poi ho preso il club quando stava fallendo. Sono il presidente di un club di calcio che ha vinto più di tutti. Poi ho preso il Monza su suggerimento di Adriano Galliani accettando la scommessa di portarlo in A. Io vivo a Monza da anni e la squadra della città dopo 110 anni di storia non aveva mai giocato in Serie A vivacchiando tra la Serie B e la C. Adesso siamo riusciti a portarlo in Serie A e siamo orgogliosi. La Brianza è una provincia molto particolare e anche bellissima e tutti i nobili milanesi ci vanno in vacanza perchè hanno comprato casa".