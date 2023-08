Berthold: “Roma e Napoli sono le città più difficili dove fare il calciatore”

Thomas Berthold, ex calciatore di Verona, Roma e Stoccarda, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte: “Lindstrom è un giocatore molto interessante, veloce, agile, che salta l'uomo. Se cresce fisicamente può diventare un fuoriclasse. Natan non lo conosco però il Brasile è il mercato più grande del mondo dove ci sono tantissimi, bravissimi giocatori. Lindstrom per me è un trequartista che può giocare sia a sinistra che a destra. La cosa importante è che lui sia in grado di saltare l'uomo così da creare situazioni pericolose: nel calcio di oggi questa caratteristica è sempre più importante. Lindstrom è ancora troppo giovane per valutare se sia più o meno forte del collega che va a sostituire. Si dovrà adattare al campionato italiano e credo che abbia fatto una grandissima scelta a venire a Napoli anche perché credo sia ancora tra le favorite per vincere lo scudetto anche quest'anno. Secondo me Roma e Napoli sono le città più difficili dove fare il calciatore. Tra le prime quattro squadre per me ci sono il Napoli, la Juve e le due milanesi. Per la Roma è difficile entrare tra le prime 4 e quindi in Europa. Anche perché la gran parte dei giocatori ha già superato il massimo livello della carriera. Kim, che era fondamentale, è stata una grande perdita. Ma il gruppo a Napoli è molto forte”.