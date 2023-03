Berthold: “Serie A era la numero uno, oggi preferisco vedere la Premier League”

Thomas Berthold, ex difensore, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli e Francesco Marciano, sulle frequenze di Radio Marte: "Il calcio è cambiato molto rispetto a quando giocavo io. La serie A era la numero uno in Europa, adesso parliamo della Premier League. Adesso vedo il calcio in televisione e preferisco la Premier, è un altro sport. Il divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht? Cosa è cambiato rispetto alla partita d'andata? E' una decisione un po' strana, non c'entra più lo sport, credo sia una decisione politica. C'è tanta gente che ha speso soldi, i biglietti saranno rimborsati, gli aerei e gli hotel no. Questo non è giusto. Il calcio che ci piace è quello con i tifosi di entrambe le squadre. E' la mia opinione personale, la polizia deve essere in grado di gestire questa situazione. Il Napoli ha vinto 2-0 all'andata, ha dimostrato la sua forza e si può battere soltanto se non è concentrato. L'Eintracht ha anche tante assenze importanti".