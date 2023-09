Boateng: “Tifo sempre Milan. Ma anche l’Inter ha fatto bene sul mercato”

Invitato all'Assemblea dell'Eca che si sta svolgendo a Berlino, Kevin Prince Boateng ha spiegato ciò che pensa dell'attuale Serie A. Non è difficile intuire quale sia la squadra del cuore del ghanese: "Come sempre forza Milan" dice con un sorriso. Ma parlando del mercato spiega: "Sia Milan che Inter hanno fatto bene, comprando giocatori giusti. Sarà una partita interessante". In rossonero il ghanese si è regalato stagioni ad altissimo livello, conquistando lo scudetto del 2010-11 e la Supercoppa Italiana dell'estate 2011, segnando proprio nel derby contro l'Inter allenata all'epoca da Gasperini.