Bologna, Arnautovic “alla Baggio”: il dato dopo due giornate di Serie A.

Primo punto in campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che si affida al suo centravanti per far partire finalmente questa stagione 2022-23. Nella seconda sfida di campionato, i rossoblù hanno impattato sull'1-1 contro il Verona. A segno ancora Marko Arnautovic andato in rete anche nel primo match contro la Lazio.

Proprio questo secondo gol in due partite con il Bologna rappresenta per il club e per lo stesso giocatore un traguardo molto importante da "record". Infatti Arnautovic, sempre più trascinatore della squadra di Sinisa Mihajlovic, ha eguagliato un risultato che in casa rossoblù non si vedeva dalla stagione 1997/1998. Come spiegato da Opta, nessun giocatore del Bologna riusciva ad andare a segno in entrambe le prime due gare di campionato da quell'anno. L'ultimo a riuscirci era stato addirittura Roberto Baggio.