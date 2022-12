Bologna, Arnautovic: “Mourinho mi voleva allo United ma i soldi erano finiti”

L' attaccante austriaco del Bologna Marko Arnautovic ha detto che l'ex allenatore del Manchester United, Jose Mourinho , che ora guida la Roma, voleva vederlo nel campo dei Red Devils. “Jose voleva prendermi quando giocavo per il West Ham. Mi ha chiesto quanto sarebbe costato il trasferimento. Ho detto: "Ah, quindi vuoi ancora vedermi nella squadra?" Ma il suo Manchester United aveva già acquistato Pogba e non avevano abbastanza soldi per organizzare il mio trasferimento ", cita Sportweek. Arnautovic ha giocato per il West Ham United dal 2017 al 2019. Successivamente, il calciatore austriaco si è trasferito in Cina, e nel 2021 ha firmato un contratto con il Bologna. Mourinho è stato alla guida del Manchester United dal 2016 al 2018.