Bologna-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera per il Monday Night di Serie A.

Bologna-Atalanta si gioca questa sera, lunedì 9 gennaio 2023 per il Monday Night di Serie A. Ultima gara del turno di campionato che metterà la squadra di Thiago Motta contro quella di Gian Piero Gasperini.

Bologna-Atalanta, le ultime Dopo la sconfitta contro la Roma nella prima gara del 2023, il Bologna punterà a fare bene tra le mura amiche del Dall'Ara. Per i rossoblù ci sarà quasi certamente Sansone che agirà come falso nove vista l'assenza di Arnautovic e anche quella probabile di Barrow. L'Atalanta ritrova Musso, ma in porta ci sarà ancora Sportiello. Recuperato anche Zapata, che dovrebbe riprendersi il posto in attacco a discapito di Højlund. Il colombiano dovrebbe affiancare Lookman.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Bologna e Atalanta potrà essere vista in diretta su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Per gli appassionati di Serie A e tifosi delle due formazioni ci sarà la possibilità di vedere la gara di oggi anche in streaming sempre con DAZN oppure con Sky Go. La terza opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: basterà acquistare il ticket 'Sport' e selezionare la diretta del match dal palinsesto.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata.