Bologna, Di Vaio su Arnautovic: “Non potevamo dirgli ancora di no. Lo United…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Di Vaio ha parlato della cessione di Marko Arnautovic avvenuta in estate, periodo in cui l'attaccante austriaco ha firmato per l'Inter. Il direttore sportivo del Bologna, ha rivelato delle preoccupazioni di Thiago Motta sulle voci che davano l'ex numero 9 dei rossoblù in partenza. "Il mister era preoccupato dalle voci su Arnautovic, il mercato a volte non lo comandi e a volte lo subisci" - ha spiegato Di Vaio. Poi, sul rafforzamento estivo della propria squadra, il direttore sportivo ha dichiarato: "In entrata ci sono state trattative lunghe iniziate anche a luglio con Sartori, poi il mister era felice del mercato: per questo abbiamo fiducia, abbiamo chiuso il mercato tardi ma ci stiamo conoscendo adesso. Infine, ancora su Marko Arnautovic, Di Vaio ha spiegato: "Arnautovic? Dico che in due anni, riportandolo dalla Cina, scommettendo noi su di lui e lui su di noi, dico che ha ricevuto offerte dal Manchester United, dal Milan, dalla Roma. Poi è arrivata l'Inter, dove era già stato, e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no" - ha spiegato Di Vaio ai microfoni di Radio Sportiva.