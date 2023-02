Bologna gela la Fiorentina con i gemelli del gol

Il derby dell'Appennino va al Bologna che batte la Fiorentina al Franchi ancora con la coppia Posch-Orsolini, entrambi in gol anche nel 2-0 dell'ultimo turno sullo Spezia. Proprio Orsolini apre la partita su rigore, assegnato dal Var. Dunque il pari di Saponara (che poi colpirà anche una clamorosa traversa in rovesciata). Decide tutto a inizio ripresa Posch di testa sugli sviluppi di un corner. Bologna a +5 sulla Fiorentina. Igor e Mandragora, ammoniti, out con la Juve