Bologna-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi per il lunch match di Serie A alle 12:30.

Bologna-Inter si gioca oggi, domenica 26 febbraio 2023 per il lunch match della 24^ giornata di Serie A. Sfida importante sia per i padroni di casa che cercano punti preziosi che soprattutto per i nerazzurri che vogliono consolidare il secondo posto e provare a seguire (da lontano) il Napoli capolista.