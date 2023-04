Bologna-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20:45 per la sfida di campionato di Serie A. Bologna e Juventus si daranno battaglia per la 32esima giornata.

Bologna-Juventus si giocherà questa sera, domenica 30 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 32esima giornata di Serie A. Le due squadre si daranno battaglia al Dall'Ara, casa dei rossoblù.

Bologna-Juventus, le ultime Il Bologna di Thiago Motta per stupire e colpire. In campo Orsolini, Barrow e probabilmente Ferguson avanzato nel terzetto offensivo. In mezzo Moro, Schouten e Dominguez a dirigere le operazioni mentre in difesa, davanti a Skorupski dovrebbero esserci Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos.

La Juventusdi mister Massimiliano Allegri deve rispondere ad un momento non felice. Per farlo possibile tridente con Milik al centro, Kostic e Chiesa ai suoi lati. In difesa davanti a Szczesny toccherà a Cuadrado, Gatti, Danilo e Alex Sandro mentre in mezzo al campo il terzetto dovrebbe essere quello composto da Fagioli, Locatelli e Rabiot sempre tra i migliori di questa annata.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bologna e Juventus si giocherà, come detto, oggi domenica 30 aprile 2023 alle ore 20:45 e sarà valida per la 32esima giornata di Serie A.

La tanto attesa gara del Dall'Ara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app si può scaricare su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast da collegare alla tv di casa.

Il match odierno tra Bologna e Juventus sarà visibile anche in diretta streaming sempre su DAZN. Sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al portale tramite pc o notebook.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Kostic. Chiesa, Milik.