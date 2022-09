Bologna, Mihajlovic a rischio esonero: ecco il possibile sostituto

Nelle ultime ore sale l'attenzione per la situazione riguardante il Bologna e, in particolare, la posizione Sinisa Mihajlovic. Al momento, i rossoblù sono sedicesimi in classifica a quota due punti, con due sconfitte e due pareggi raccolti in quattro gare. Partenza, dunque, abbastanza preoccupante da parte degli emiliani. Il tecnico serbo pare sia già in discussione a causa del momento infelice che sta attraversando a livello sportivo e anche dopo le polemiche da parte dei tifosi.