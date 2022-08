Bologna, Mihajlovic: “Con la Lazio per vincere. Sul cambio modulo e il mercato…”

Il tecnico rossoblù alla vigilia di campionato.

Redazione ITASportPress

Prima conferenza stampa della stagione di Serie A per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che ha scelto di presentarsi ai media insieme ai suoi tenori: Arnautovic, Medel, Soriano e De Silverstri per dare un messaggio all'ambiente e a tutta la squadra. Alla vigilia della gara contro la Lazio, il mister ha affrontato diversi temi legati alla gara ma non solo.

"Sono venuto con loro perché saremo noi cinque a dover trascinare tutti. A loro chiedo di dare l’esempio agli altri: se loro trascinano i giovani si alza il livello, sono fondamentali per esperienza, qualità, per quello che significano per questa squadra: noi 5 siamo quelli che dobbiamo trascinare e dare l’esempio positivo a tutti", ha detto Mihajlovic facendo riferimento ai suoi calciatori presenti accanto a lui.

L’avvio della stagione 2022-23 del Bologna vedrà la squadra contro la Lazio: "Io sono tifoso della Lazio ed è forse l’unica squadra con la quale perdere mi fa meno male anche se domani voglio vincere: al secondo anno di Sarri sapranno meglio i meccanismi, l’attacco è uguale, il centrocampo quasi, il portiere è un’incognita ma è chiaro che sia una squadra molto forte. Sarà dura per noi ma anche per loro".

In merito al mercato della sua squadra: "Il mercato si è forse chiuso? No: e allora bisogna aspettare, ho fiducia nella società, faremo ciò che dobbiamo fare per rendere la squadra competitiva".

Sul cambio del modulo che sembra essere passato dal 3-4-3 al 3-5-2: "Cambiare è segno di intelligenza non di debolezza, ci siamo accorti che giocando in un certo modo non siamo abbastanza pericolosi e rischiamo dietro; magari più avanti cambieremo di nuovo, vediamo".