Bologna, Mihajlovic: “Errori con la Lazio da non ripetere. Mercato ancora aperto…”

ERRORI - Il tecnico ha cominciato relativamente agli sbagli commessi nel primo incontro di campionato: "Abbiamo parlato in settimana, è stato un peccato per quello successo a Roma, la nostra gestione emotiva deve essere molto migliore, dobbiamo gestire gli eventi non subirli. 5 gialli, 1 rosso, tutti falli disfunzionali per il nostro gioco, nessuno di quei falli era una chiara occasione da gol per la Lazio. Dobbiamo fare meglio, non dobbiamo farci male da soli. Ci servirà da scuola, forse ho sbagliato anch'io con i cambi, ma avevo Arna, Soumaoro e Sansone ammoniti, tutti e tre teste calde.. non li ho sostituiti prima dell'intervallo perché mancava poco.. poi invece è successo quello che è successo".

SQUADRA - "Orsolini dall'inizio? Io non porto rancore. Non volevo vedere ritardi e lui e Kevin Bonifazi sono arrivati in ritardo. Per Orso era la prima volta per Kevin no, ma ho dovuto fare così. Ora i ragazzi arrivano tutti in orario, non ho problemi comunque. Per me lui ha possibilità di giocare". E in difesa: "Lykogiannis o De Silverstri? Possono giocare tutti e due dietro nella linea a tre, siamo un po' in difficoltà. Lucumì non è disponibile e per Sosa è ancora preso, verrà in panchina ma staremo a vedere. Siamo in emergenza ma qualcosa faremo".