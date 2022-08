Bologna, Mihajlovic: “Facciamo pochi gol ma produciamo tanto”

Dopo la partita con la Lazio, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha commentato così la sconfitta di oggi: “La partita si era messa bene, in vantaggio e con l’uomo in più, ma abbiamo iniziato a prendere ammonizioni ingenue e poi è arrivata l’espulsione di Soumaoro. Abbiamo anche avuto due occasioni con Sansone e una con De Silvestri sull’1-0, poi l’abbiamo persa ed è un vero peccato, ma oggi abbiamo fatto tutto da soli. Andava chiusa nel primo tempo. Rimane il problema che facciamo pochi gol in rapporto a quel che produciamo”.