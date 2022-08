Bologna, Mihajlovic: “Possiamo mettere in difficoltà il Milan. Zirkzee lo conosco”

Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan . I Felsinei sono reduci dal pareggio in casa contro l' Hellas Verona e nel match di San Siro vogliono tentare l'impresa contro la squadra di Pioli . Il tecnico serbo ha inoltre parlato sul nuovo acquisto dei rossoblù Joshua Zirkzee , classe 2001, in arrivo dal Bayern Monaco . Queste le sue parole:

"Speriamo di finire in dieci stavolta e poi ce la possiamo giocare. Contro i rossoneri a San Siro lo scorso anno abbiamo fatto una grande prestazione. Potremo metterli in difficoltà. Scudetto? Partono coi favori del pronostico e se dovessero ritrovare continuità potrebbero vincerlo di nuovo. Zirkzee? Lo conosco dai tempi di Parma e ho parlato con lui. Con Marko formeranno una coppia d’attacco importante. Forse ci manca ancora qualcosa ma non nei titolari. Dobbiamo gestire le nostre emotività perché nelle prime due uscite abbiamo preso 10 gialli e due rossi. Ci sono ammonizioni funzionali e altre che non hanno senso, i ragazzi devono imparare a non cadere nelle provocazioni. Mi aspetto di più da Soriano. Deve essere più decisivo ma per lui è una situazione difficile perché tutti hanno negli occhi i suoi dieci gol di due stagioni fa".